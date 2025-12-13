1 БПЛА уничтожили в небе над Волгоградской областью

По данным Минобороны РФ, всего в течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Один из них сбили над территорией Волгоградской области.
Добавим, что больше всего БПЛА в ночь с 12 на 13 декабря перехватили в Саратовской области (28 штук). Еще по 4 беспилотника уничтожили в небе над территориями Воронежской и Ростовской областей. По 2 БПЛА сбили в Белгородской области и Республике Крым.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что утром 13 декабря в регионе отменили режим беспилотной опасности.
