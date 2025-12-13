Ричмонд
Минобороны РФ: 4 БПЛА сбили над Воронежской областью 13 декабря

Тревожный режим по угрозе налета дронов продлился в Воронежской области более семи часов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежскую область снова атаковали вражеские БПЛА. В ночь на 13 декабря тревожные сирены звучали в двух муниципалитетах — Россоши и Борисоглебске. По данным Минобороны РФ, за ночь над Воронежской областью сбили четыре беспилотника.

Угроза налета дронов в регионе продлилась более семи часов: ее сняли в 5.06 субботы.

