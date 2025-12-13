Минобороны РФ: 4 БПЛА сбили над Воронежской областью 13 декабря

Воронежскую область снова атаковали вражеские БПЛА. В ночь на 13 декабря тревожные сирены звучали в двух муниципалитетах — Россоши и Борисоглебске. По данным Минобороны РФ, за ночь над Воронежской областью сбили четыре беспилотника.
Угроза налета дронов в регионе продлилась более семи часов: ее сняли в 5.06 субботы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше