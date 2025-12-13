Ричмонд
В Самарской области расширили меры поддержки семей участников СВО

Льготы распространяются не только на бойцов, но и на их ближайших родственников.

В Самарской области семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, теперь могут рассчитывать на бесплатное лечение и приоритетное медицинское обслуживание. Решение об этом было озвучено на заседании комиссии Общественной палаты региона.

Для таких пациентов действует система «зелёного коридора» — их принимают без ожидания в очереди, а при необходимости госпитализации сразу направляют в специализированные медучреждения, включая больницу имени Пирогова и Госпиталь ветеранов войн.

В 2025 году более 270 участников СВО и свыше 1300 членов их семей уже получили квалифицированную помощь. Кроме того, стартовала программа расширенной диспансеризации: пациентов бесплатно доставляют в клиники, где за один день они проходят обследование у всех необходимых специалистов.

Помимо медицинской поддержки, власти региона упростили порядок выделения земельных участков для участников СВО. Можно получить землю под строительство, например, в районе «Жигулёвские сады», либо заменить участок денежной компенсацией в размере 250 тысяч рублей.

Отдельные меры направлены на помощь детям военнослужащих. Для них отменена плата за детские сады и школьное питание.

При поступлении в колледжи и вузы они имеют преимущество, а обучающиеся на платной основе могут перевестись на бюджетные места благодаря региональной субсидии.