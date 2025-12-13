В Самарской области расширили меры поддержки семей участников СВО

В 2025 году более 270 участников СВО и свыше 1300 членов их семей уже получили квалифицированную помощь. Кроме того, стартовала программа расширенной диспансеризации: пациентов бесплатно доставляют в клиники, где за один день они проходят обследование у всех необходимых специалистов.