В Самарской области расширили меры поддержки семей участников СВО

В Самарской области семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, теперь могут рассчитывать на бесплатное лечение и приоритетное медицинское обслуживание. Решение об этом было озвучено на заседании комиссии Общественной палаты региона.
В 2025 году более 270 участников СВО и свыше 1300 членов их семей уже получили квалифицированную помощь. Кроме того, стартовала программа расширенной диспансеризации: пациентов бесплатно доставляют в клиники, где за один день они проходят обследование у всех необходимых специалистов.
Помимо медицинской поддержки, власти региона упростили порядок выделения земельных участков для участников СВО. Можно получить землю под строительство, например, в районе «Жигулёвские сады», либо заменить участок денежной компенсацией в размере 250 тысяч рублей.
При поступлении в колледжи и вузы они имеют преимущество, а обучающиеся на платной основе могут перевестись на бюджетные места благодаря региональной субсидии.