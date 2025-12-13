Ричмонд
Под Волчанском уничтожили подразделение колумбийских наёмников

При освобождении города Волчанска российские войска разбили подразделение иностранных наёмников из Колумбии. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, бойцам группировки «Север» противостояли наёмники из Латинской Америки. Он сообщил, что в Киеве похоронили двух боевиков с позывными Тайсон и Авантуреро.

Источник предположил, что колумбийская сторона не забрала их тела из-за отсутствия родственников на родине.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины бросило 300 бразильских наёмников в район населённого пункта Купянск в Харьковской области, чтобы попытаться отбить у ВС России хотя бы кусочек территории города.