По словам собеседника агентства, бойцам группировки «Север» противостояли наёмники из Латинской Америки. Он сообщил, что в Киеве похоронили двух боевиков с позывными Тайсон и Авантуреро.
Источник предположил, что колумбийская сторона не забрала их тела из-за отсутствия родственников на родине.
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины бросило 300 бразильских наёмников в район населённого пункта Купянск в Харьковской области, чтобы попытаться отбить у ВС России хотя бы кусочек территории города.