Губернатор Гусев: в Воронежской области в результате падения фрагментов сбитых БПЛА на промышленном предприятии поврежден башенный кран

Ночью 13 декабря военные уничтожили четыре вражеских беспилотника на территории одного из городов, а также одного района на юге Воронежской области. Без разрушений не обошлось.
— В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Временно приостановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные работы, — сообщил утром губернатор Александр Гусев. — По предварительной информации, пострадавших нет.
Угроза атаки беспилотников действовала в Воронежской области более семи часов, ее отменили в пять утра субботы, 13 декабря.
