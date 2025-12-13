Ричмонд
Губернатор Гусев: в Воронежской области в результате падения фрагментов сбитых БПЛА на промышленном предприятии поврежден башенный кран

Под Воронежем временно приостановлена работа одного из цехов предприятия, где упали обломки сбитых беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 декабря военные уничтожили четыре вражеских беспилотника на территории одного из городов, а также одного района на юге Воронежской области. Без разрушений не обошлось.

— В результате падения обломков БПЛА на одном из промышленных предприятий поврежден башенный кран. Временно приостановлена работа одного из цехов, ведутся восстановительные работы, — сообщил утром губернатор Александр Гусев. — По предварительной информации, пострадавших нет.

Угроза атаки беспилотников действовала в Воронежской области более семи часов, ее отменили в пять утра субботы, 13 декабря.

