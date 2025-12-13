Подразделение ВСУ, состоящее из иностранных наёмников из Колумбии, было разбито под городом Волчанском на харьковском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
Отмечается, что в рамках освобождения населённого пункта российскими военными им, в частности, противостояли отряды боевиков из Латинской Америки. В публикации уточняется, что тела уничтоженных иностранных наёмников хоронят после процедуры опознания.
«Вчера в Киеве похоронили двух боевиков-наёмников из Колумбии с позывными Тайсон и Авантуреро», — говорится в публикации.
В сообщении сказано, что колумбийская сторона решила не забирать тела на родину. Вероятной причиной такого решения стало отсутствие родных у наёмников.
Напомним, в начале октября группа колумбийских наёмников ВСУ обратились к президенту Колумбии Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины. Один из боевиков пожаловался на то, что его с сослуживцами обманули украинские военные, которые не выплатили обещанный гонорар. Кроме того, ВСУ удерживали колумбийцев под арестом в течение нескольких дней.
В середине ноября появилась информация, что был уничтожен отряд колумбийских наёмников в Запорожской области. Боевиков ликвидировали в ходе прорыва Вооружённых сил России в районе сёл Ровнополье и Яблоково под Гуляйполем.