Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 13 дек — РИА Новости. Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили боевую машину пехоты ВСУ вместе с находившейся внутри живой силой в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности “Южной” группировки войск уничтожили вражескую боевую машину пехоты с живой силой противника в районе населённого пункта Константиновка. Противник пытался на большой скорости скрыться от беспилотников российских войск, операторы беспилотных систем заметили и уничтожили БМП с живой силой противника», — говорится в сообщении.