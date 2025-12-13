Российские дроны уничтожили бронемашину ВСУ в районе Константиновки

«В ходе активных боевых действий операторы беспилотных систем 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности “Южной” группировки войск уничтожили вражескую боевую машину пехоты с живой силой противника в районе населённого пункта Константиновка. Противник пытался на большой скорости скрыться от беспилотников российских войск, операторы беспилотных систем заметили и уничтожили БМП с живой силой противника», — говорится в сообщении.