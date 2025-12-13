«Их много, но, я думаю, общая численность [погибших наемников] оценивается порядка 10 тыс.», — приводит его слова ТАСС.
По словам Прозорова, точные данные установить сложно, поскольку информация о потерях иностранных наемников на Украине является закрытой, а сами они распределены по разным подразделениям.
Эксперт также отметил, что иностранные военные служат не только в отдельном иностранном легионе, но и в подразделениях военной разведки, сухопутных войск, механизированных и десантно-штурмовых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
11 декабря сообщалось, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ, опасаясь отправки в штурмовые подразделения. В Deep State, связанном с украинской разведкой, утверждают, что лично общались с военнослужащими иностранного легиона, которые подтвердили эту информацию.