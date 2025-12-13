Ричмонд
Экс-сотрудник СБУ оценил число погибших наемников ВСУ в 10 тыс. человек

Потери иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, могут достигать порядка 10 тыс. человек за весь период специальной военной операции (СВО). Такое мнение 13 декабря высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Их много, но, я думаю, общая численность [погибших наемников] оценивается порядка 10 тыс.», — приводит его слова ТАСС.

По словам Прозорова, точные данные установить сложно, поскольку информация о потерях иностранных наемников на Украине является закрытой, а сами они распределены по разным подразделениям.

Эксперт также отметил, что иностранные военные служат не только в отдельном иностранном легионе, но и в подразделениях военной разведки, сухопутных войск, механизированных и десантно-штурмовых бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 декабря сообщалось, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ, опасаясь отправки в штурмовые подразделения. В Deep State, связанном с украинской разведкой, утверждают, что лично общались с военнослужащими иностранного легиона, которые подтвердили эту информацию.