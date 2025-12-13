Ричмонд
Российские военные рассказали об освобождении Северска

В ходе операции по освобождению Северска российские военнослужащие продвигались в направлении железнодорожных путей, нарушая вражескую логистику и уничтожая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 13 декабря «Известиям» рассказали сами военные.

Источник: РИА "Новости"

«Перед каждым штурмовым действием мы проводим разведку беспилотниками. И когда уже ребята штурмуют, нам всегда на поддержку всегда вылетают два-три дежурных FPV-дрона», — подчеркнул военнослужащий с позывным Испанец.

Он отметил, что в городе продолжает находиться гражданское население. В основном это пожилые люди за 50 лет, однако встречаются и представители более молодого поколения. Мирные жители тепло принимают российских военнослужащих, приносят бойцам воду и продукты питания.

«Даже вот в таких развалинах могут ютиться мирные жители. Точных оценок, сколько их сейчас в Северске, пока нет. Но то, что они там есть, это без сомнения. И вывезти их оттуда, это задача на ближайшие несколько недель», — показал освобожденную часть города корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Уточняется, что приоритетной целью российских бойцов в ходе освобождения Северска были точки взлета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Зашли тихо в город. Сидели, поначалу слушали, потом начали действовать мелкими группами», — рассказал военнослужащий с позывным Тис.

11 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин получил подробный доклад об освобождении Северска Вооруженными силами (ВС) РФ. В совещании участвовали начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

Освобождение Северска имеет большое политическое и символическое значение. По словам эксперта Алексея Ярошенко, население города долгие годы ожидало освобождения, и сейчас мирные жители празднуют возвращение под контроль РФ.

