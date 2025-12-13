Средства ПВО РФ за сутки сбили два снаряда РСЗО HIMARS

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали там.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 347 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 524 танка и других боевых бронированных машин, 1 630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 940 единиц специальной военной автомобильной техники.