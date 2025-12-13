ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к Красноармейску

Также в районе населенного пункта Светлое также предотвращена попытка выхода группы ВСУ из окружения: уничтожено 11 военнослужащих, один взят в плен. Всего на данном направлении противник потерял свыше 480 человек, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.