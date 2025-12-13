Ричмонд
ВС России пресекли попытку прорыва ВСУ к Красноармейску

Пресечена попытка прорыва подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северную окраину Красноармейска, уничтожены свыше 60 военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов. Об этом 13 декабря заявили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

Также в районе населенного пункта Светлое также предотвращена попытка выхода группы ВСУ из окружения: уничтожено 11 военнослужащих, один взят в плен. Всего на данном направлении противник потерял свыше 480 человек, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что президент России Владимир Путин получил доклады о ходе боевых действий, включая освобождение Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Главе государства доложили о действиях группировок войск «Центр» и «Восток», об операции по ликвидации окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о взятии южной части Димитрова под контроль российских войск.

Позднее, 9 декабря, стало известно, что освобождение Красноармейска назвали ключевым этапом в операции по освобождению Донбасса. В городе продолжалась проверка кварталов, оказывалась помощь населению, а более 200 человек были эвакуированы в безопасные районы.

