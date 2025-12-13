Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mash: ВСУ бросили на штурм Купянска до 4 тысяч бывших заключенных

Командование Вооружённых сил Украины бросило до 4 тыс. бывших заключённых в район населённого пункта Купянск в Харьковской области для штурма города.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Telegram-канал Mash. По его данным, украинские батальоны пытаются порвать линию обороны ВС России с западных окраин города. Отмечается, что потери ВСУ — большие.

Кроме того, по данным канала, на Купянском направлении есть и иностранные боевики. Там замечены наёмники из Колумбии и Бразилии, а также «бойцы белорусского батальона “Террор”, которых разыскивают в Белоруссии и России».

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины бросило 300 бразильских наёмников в район Купянска, чтобы попытаться отбить у ВС России хотя бы кусочек территории города.

В пресс-службе Владимира Зеленского заявляли, что он якобы посетил Купянское направление в зоне спецоперации.