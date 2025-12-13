Об этом пишет Telegram-канал Mash. По его данным, украинские батальоны пытаются порвать линию обороны ВС России с западных окраин города. Отмечается, что потери ВСУ — большие.
Кроме того, по данным канала, на Купянском направлении есть и иностранные боевики. Там замечены наёмники из Колумбии и Бразилии, а также «бойцы белорусского батальона “Террор”, которых разыскивают в Белоруссии и России».
Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины бросило 300 бразильских наёмников в район Купянска, чтобы попытаться отбить у ВС России хотя бы кусочек территории города.
В пресс-службе Владимира Зеленского заявляли, что он якобы посетил Купянское направление в зоне спецоперации.