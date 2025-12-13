Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боевики ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло военных на позиции в районы Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), не сообщив им о том, что населенный пункт уже контролирует армия ВС РФ. Об этом рассказал украинский боевик Виктор Демидов, сдавшийся в плен российскими военнослужащим Южной группировки войск.

Источник: РИА "Новости"

«Нам сказали, что там вторая линия фронта. Нас привели дроном. Когда пришли, мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты. Мы просидели в блиндаже четыре дня», — приводит его словам ТАСС.