«Нам сказали, что там вторая линия фронта. Нас привели дроном. Когда пришли, мы даже не знали, что вокруг уже были русские солдаты. Мы просидели в блиндаже четыре дня», — приводит его словам ТАСС.
Боевики ВСУ не знали о присутствии в Северске российских войск
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляло военных на позиции в районы Северска Донецкой Народной Республики (ДНР), не сообщив им о том, что населенный пункт уже контролирует армия ВС РФ. Об этом рассказал украинский боевик Виктор Демидов, сдавшийся в плен российскими военнослужащим Южной группировки войск.