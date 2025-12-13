Ричмонд
Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. За пять часов силы противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников над Россией, в том числе четыре — над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с полудня до 17:00.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА над акваторией Черного моря и один — ад акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, два вражеских дрона сбили над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два — над территорией Республики Крым.

