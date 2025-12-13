Четыре беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с полудня до 17:00.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три БПЛА над акваторией Черного моря и один — ад акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, два вражеских дрона сбили над Белгородской областью и по одному над Брянской и Курской областями, добавили в оборонном ведомстве.
В ночь на 13 декабря средства ПВО сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России, в том числе два — над территорией Республики Крым.
