Глава Минобороны Белоусов встретился с военкорами

«Андрей Белоусов рассказал, как идет работа по проблемам, которые мы обозначили в прошлый раз. Мы в свою очередь привезли новые острые вопросы. Много говорили о развитии войск беспилотных систем. Тут скоро будут интересные изменения. Войска находятся в процессе становления, но уже есть, чем похвастать», — сообщил Александр Коц.