Глава Минобороны Белоусов встретился с военкорами

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами. Подробности рассказал присутствующий на совещании военкор KP.RU Александр Коц.
Военкор отметил, что важной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем, а также процессы модернизации вооружения и военной техники.
«Андрей Белоусов рассказал, как идет работа по проблемам, которые мы обозначили в прошлый раз. Мы в свою очередь привезли новые острые вопросы. Много говорили о развитии войск беспилотных систем. Тут скоро будут интересные изменения. Войска находятся в процессе становления, но уже есть, чем похвастать», — сообщил Александр Коц.
Кроме того, на встрече с военкорами глава Минобороны обсудил вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне СВО.
Белоусов проводит встречи с военкорами на регулярной основе. Как писал KP.RU, на прошлой встрече главными темами обсуждения стали дроны, разведка и социальная помощь ВС РФ.
А прозвучавшие на одной из прошлых встреч главы Минобороны Белоусова и военкоров предложения по борьбе с дронами немедленно взяли в работу.