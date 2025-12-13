Ричмонд
Глава Минобороны Белоусов встретился с военкорами

Андрей Белоусов обсудил с военкорами развитие беспилотных систем.

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами. Подробности рассказал присутствующий на совещании военкор KP.RU Александр Коц.

Военкор отметил, что важной темой разговора стало развитие войск беспилотных систем, а также процессы модернизации вооружения и военной техники.

«Андрей Белоусов рассказал, как идет работа по проблемам, которые мы обозначили в прошлый раз. Мы в свою очередь привезли новые острые вопросы. Много говорили о развитии войск беспилотных систем. Тут скоро будут интересные изменения. Войска находятся в процессе становления, но уже есть, чем похвастать», — сообщил Александр Коц.

Кроме того, на встрече с военкорами глава Минобороны обсудил вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне СВО.

Белоусов проводит встречи с военкорами на регулярной основе. Как писал KP.RU, на прошлой встрече главными темами обсуждения стали дроны, разведка и социальная помощь ВС РФ.

А прозвучавшие на одной из прошлых встреч главы Минобороны Белоусова и военкоров предложения по борьбе с дронами немедленно взяли в работу.

