Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Севастополем сбили две воздушные цели

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские военные отразили атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«Работает ПВО. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.

Гражданские объекты в городе не пострадали.

В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше