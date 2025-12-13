Над Севастополем сбили две воздушные цели

«Работает ПВО. По предварительной информации, сбиты две воздушные цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал он в Telegram-канале.
Гражданские объекты в городе не пострадали.
В ответ на атаки ВСУ российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.