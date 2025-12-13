Ричмонд
В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты две воздушные цели

Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе и призвал сохранять спокойствие.

В Севастополе отражают очередной налет боевиков ВСУ. О работе ПВО в городе сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО», — написал Развожаев.

Он также сообщил о предварительных итогах работы сил противовоздушной обороны. По его словам, на настоящий момент известно о двух воздушных целях, которые российские военные успешно поразили над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах». — призвал жителей Развожаев.

Также он добавил, что по информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты на территории города при атаке ВСУ не пострадали.