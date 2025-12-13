Балицкий: Авто скорой помощи повреждено из-за атаки БПЛА в Запорожской области

Машина скорой помощи попала под удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — указано в сообщении.
Балицкий уточнил, что все произошло в Пологовском муниципальном округе региона. Ранее украинские дроны атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся хищные животные. В результате удара разрушена часть вольеров.
Ранее сообщалось, что электроснабжение нарушено в нескольких населенных пунктах Запорожской области после атаки ВСУ.
