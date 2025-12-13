Ричмонд
Балицкий: Авто скорой помощи повреждено из-за атаки БПЛА в Запорожской области

При атаке на автомобиль скорой в Запорожской области пострадавших нет.

Машина скорой помощи попала под удар украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Очередная преступная атака противника на автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — указано в сообщении.

Балицкий уточнил, что все произошло в Пологовском муниципальном округе региона. Ранее украинские дроны атаковали Васильевский зоопарк, где содержатся хищные животные. В результате удара разрушена часть вольеров.

Ранее сообщалось, что электроснабжение нарушено в нескольких населенных пунктах Запорожской области после атаки ВСУ.

