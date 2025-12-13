Над регионами РФ за три часа сбили 94 украинских БПЛА

«13 декабря 2025 года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 41 — над территорией Республики Крым, 24 — над Брянской областью, 7 — над Смоленской областью, 6 — над Белгородской областью, 6 — над Курской областью, 5 — над Орловской областью, 3 — над Тульской областью, 1 — над Калужской областью, 1 — над Липецкой областью», — рассказали в Минобороны.
