Минобороны: над регионами России за три часа сбиты 94 украинских БПЛА

За последние три часа российские средства ПВО сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ сегодня, 13 декабря.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Российские военные зафиксировали поражение 41 БПЛА над Крымом, 24 — в Брянской области, 7 — в Смоленской, по 6 — в Белгородской и Курской областях, 5 — в Орловской, 3 — в Тульской, и по одному в Калужской и Липецкой областях.
Как известно, боевики ВСУ всё чаще нападают на мирное население России. Накануне в Саратове после ночной атаки украинских БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, пострадали также несколько квартир в жилом доме.