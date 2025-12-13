Ричмонд
Минобороны: над регионами России за три часа сбиты 94 украинских БПЛА

Киевский режим продолжает террористические атаки на регионы РФ.

Источник: Комсомольская правда

За последние три часа российские средства ПВО сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ сегодня, 13 декабря.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Российские военные зафиксировали поражение 41 БПЛА над Крымом, 24 — в Брянской области, 7 — в Смоленской, по 6 — в Белгородской и Курской областях, 5 — в Орловской, 3 — в Тульской, и по одному в Калужской и Липецкой областях.

Как известно, боевики ВСУ всё чаще нападают на мирное население России. Накануне в Саратове после ночной атаки украинских БПЛА погибли два человека. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, пострадали также несколько квартир в жилом доме.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
