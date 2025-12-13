Сейчас существует «значительный шанс» на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил киевский главарь Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Самое главное — будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании конфликта. Сейчас шанс значителен», — написал бывший комик.
Кроме того, нелегитимный лидер Украины рассказал, что в ближайшее время в Берлине должна состояться его встреча с «американскими и европейскими союзниками», на которой, с его слов, ожидается проведение «множества важных событий».
Немногим ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил самую главную преграду на пути к долгосрочному миру на Украине. Как он сообщил, в затягивании конфликта виноват «оголтелый европейский милитаризм».