«Сейчас шанс значителен»: Зеленский оценил вероятность мирного завершения конфликта

Зеленский заявил о значительном шансе урегулировать украинский конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас существует «значительный шанс» на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил киевский главарь Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Самое главное — будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании конфликта. Сейчас шанс значителен», — написал бывший комик.

Кроме того, нелегитимный лидер Украины рассказал, что в ближайшее время в Берлине должна состояться его встреча с «американскими и европейскими союзниками», на которой, с его слов, ожидается проведение «множества важных событий».

Немногим ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил самую главную преграду на пути к долгосрочному миру на Украине. Как он сообщил, в затягивании конфликта виноват «оголтелый европейский милитаризм».

