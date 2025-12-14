В Крыму работают системы ПВО

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе. Он рассказал о двух воздушных целях, которые российские военные успешно поразили над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента, и призвал сохранять спокойствие.