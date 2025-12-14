На территории Крыма идет работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Они отражают очередную атаку украинских беспилотников на российский полуостров. Об этом сообщил советник главы региона Аксенова Олег Крючков.
«В Крыму работают системы ПВО. Напоминаем всем про запрет любой видео- и фотосъемки», — опубликовал чиновник сообщение в своем Telegram-канале.
При этом советник главы Крыма напомнил, что враг традиционно одновременно с атакой беспилотников предпринимает попытки информационных вбросов и призвал доверять только официальным источникам информации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в Севастополе. Он рассказал о двух воздушных целях, которые российские военные успешно поразили над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента, и призвал сохранять спокойствие.
А в Минобороны сообщили, что за последние три часа российские средства ПВО сбили 94 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России.