Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Возгорание произошло на нефтебазе в Урюпинске из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: © РИА Новости

«В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП “Урюпинская гостиница”. По предварительным данным, пострадавших нет», — заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше