На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов

«Обломки БПЛА повредили еще несколько домов в поселке Афипском Северского района. Во всех случаях пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах, по трем адресам обнаружены обломки — без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше