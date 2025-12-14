Ричмонд
На Кубани обломки БПЛА повредили несколько домов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Кубани.

Источник: РИА "Новости"

«Обломки БПЛА повредили еще несколько домов в поселке Афипском Северского района. Во всех случаях пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах, по трем адресам обнаружены обломки — без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Кроме того, произошел обрыв линии электропередачи.

