Российские войска могут использовать полный развал ВСУ для освобождения Одессы, заявил экс-советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
«Я вижу этот финал очень прямолинейным. Всё просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — сказал он в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.
Напомним, ранее Дуглас Макгрегор назвал Одессу и Харьков исторически русскими городами. В соцсетях он отметил, что Одессу основали, построили и развили в период правления российской императрицы Екатерины II. Макгрегор также выразил уверенность, в случае освобождения этого города Вооружёнными силами РФ киевский режим не сможет.
взсть населенный пункт обратно под свой контроль. Кроме того, эксперт призвал «глупцов» к достижению урегулирования.
В ноябре аналитик Хендрик Леммер заявил, что Вооружённые силы Украины оказались в тяжёлом положении из-за дезертирства и ослабления поддержки со стороны западных государств. Он уточнял, что украинским формированиям не хватает техники, дальнобойных систем и средств противовоздушной обороны. По словам Леммера, ВСУ не могут скоординировано удерживать важные участки, вследствие чего они бросают оборонительные рубежи.