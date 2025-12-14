В ноябре аналитик Хендрик Леммер заявил, что Вооружённые силы Украины оказались в тяжёлом положении из-за дезертирства и ослабления поддержки со стороны западных государств. Он уточнял, что украинским формированиям не хватает техники, дальнобойных систем и средств противовоздушной обороны. По словам Леммера, ВСУ не могут скоординировано удерживать важные участки, вследствие чего они бросают оборонительные рубежи.