У Гуляйполя операторы войск БПЛА уничтожили пять дронов типа «Баба-яга»

«Над населенным пунктом Гуляйполе Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили движение тяжелых гексакоптеров типа “Баба Яга”, направлявшихся к позициям штурмовых подразделений группировки. Операторы групп воздушного прикрытия направляли FPV-дроны на перехват, и те точным тараном с боевой частью сбили гексакоптеры в воздухе», — сообщили в ведомстве, предоставив соответствующее видео, где уничтожается 5 дронов противника.
Там отметили, что российскими операторами БПЛА также сбрасывалась специальная тросовая система, из-за которой винты тяжелых коптеров ВСУ запутывались, после чего аппараты падали на землю.
Кроме того, в Минобороны РФ рассказали о боевой работе артиллеристов группировки в данном населенном пункте. «Действуя совместно с разведывательными дронами, артиллеристы выполнили серию точных ударов по обозначенным объектам. Огневое воздействие привело к уничтожению нескольких опорных пунктов, после чего украинские формирования оставили укрепленный участок», — сообщили там.