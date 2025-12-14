Ричмонд
Группировка «Восток» за сутки уничтожила 9 пунктов БПЛА и 8 станций Starlink ВСУ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили 9 пунктов управления беспилотниками и 8 станций связи Starlink противника за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял 9 пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены 2 пункта боепитания, склад материальных средств, 8 станций спутниковой связи Starlink и 2 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказал он.

