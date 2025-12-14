Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчет «Гиацинт-Б» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Артиллерийский расчет «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» сорвал ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 “Гиацинт-Б” 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы формирований ВСУ, сорвав ротацию на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что бойцами группировки «Центр» продолжают ежедневно выполнять огневые задачи, уничтожая живую силу ВСУ, их технику, укрепления, пункты управления и обеспечивая надежную поддержку штурмовых подразделений на данном направлении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше