Атака беспилотников была отражена в небе над Ростовской областью

«Атака БПЛА отражена ночью в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали», — сказано в сообщении.
Слюсарь добавил, что информация о последствиях на данный момент уточняется.
Днем ранее, 13 декабря, Слюсарь сообщал об отражении атаки беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области.
