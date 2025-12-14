Ричмонд
Атака беспилотников была отражена в небе над Ростовской областью

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была отражена ночью в нескольких районах Ростовской области. Об этом 14 декабря сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Атака БПЛА отражена ночью в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали», — сказано в сообщении.

Слюсарь добавил, что информация о последствиях на данный момент уточняется.

Днем ранее, 13 декабря, Слюсарь сообщал об отражении атаки беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Верхнедонском районах Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше