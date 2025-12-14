Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Хаотичная переброска отрядов ВСУ и формирование сводных подразделений усугубляют ситуацию для боевиков киевского режима в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«Командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.