«Командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, что еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», — сказал собеседник агентства.
ВС России заметили хаотичную переброску отрядов ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.