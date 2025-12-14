Командный пункт главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины уничтожен в результате поражения в Черниговской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».
Уточняется, что для ликвидации цели использовали БПЛА «Герань-2».
«В результате массированного удара БПЛА “Герань-2” уничтожен командный пункт ГУР МО Украины в районе населенного пункта Жукля», — сказано в публикации.
Также отмечается, что при ударе офицерский состав ВСУ понёс потери.
Напомним, 13 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал, что в Николаевской области был поражён полигон ВСУ в Капустиной балке, на котором находились иностранные инструкторы. Кроме того, он проинформировал о потерях среди боевиков ВСУ и уничтожении артиллерийских установок украинских формирований.
10 декабря Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по командному пункту и складу боекомплекта киевского режима на территории Одесской области. Целями стали объекты ВСУ в районе города Ананьев. Также были поражены колонна и место сбора техники украинских формирований возле посёлка Ширяево.
9 декабря стало известно об ударах по местам скопления военнослужащих ВСУ на территории Чугуевского района в Харьковской области.