Силы ПВО сбили беспилотник в Смоленской области

«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны России на территории Смоленской области сбит один БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Сотрудники оперативных служб ведут работу на месте падения обломков», — написал Анохин в Telegram-канале.
