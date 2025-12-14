Над регионами России за ночь сбили 235 украинских БПЛА

С 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, из них 35 — над территорией Брянской области, 32 — над территорией Республики Крым, 22 — над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Тульской области, 13 — над территорией Калужской области, 7 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Рязанской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Ленинградской области, 1 — над территорией Смоленской области, 1 — над территорией Псковской области, 1 — над территорией Новгородской области и 1 — над территорией Московского региона.