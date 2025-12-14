Ричмонд
Над регионами России за ночь сбили 235 украинских БПЛА

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО в ночное время перехватили и уничтожили 235 украинских БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в военном ведомстве.

С 23:00 мск 13 декабря до 07:00 мск 14 декабря перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Как уточнили в Минобороны, из них 35 — над территорией Брянской области, 32 — над территорией Республики Крым, 22 — над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Тульской области, 13 — над территорией Калужской области, 7 — над территорией Курской области, 4 — над территорией Рязанской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Ленинградской области, 1 — над территорией Смоленской области, 1 — над территорией Псковской области, 1 — над территорией Новгородской области и 1 — над территорией Московского региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше