Минобороны: с 23:00 до 07:00 уничтожен 141 беспилотник, всего сбито 235 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 235 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 23:00 мск 13.12 до 07:00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа … Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 (БПЛА)», — сказано в заявлении российского военного ведомства, опубликованном в Telegram.
Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 35 дронов. Кроме того, 32 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, 13 — над Калужской областью, семь — над Курской областью, по четыре — над Рязанской и Ростовской областями, три — над Белгородской областью, два — над Ленинградской областью, а также по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.
Напомним, на этой неделе, 11 декабря, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 396 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В тот же день силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Черного моря.