Минобороны: с 23:00 до 07:00 уничтожен 141 беспилотник, всего сбито 235 БПЛА

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — там ликвидировали 35 дронов. Кроме того, 32 БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, 22 — над Краснодарским краем, 15 — над Тульской областью, 13 — над Калужской областью, семь — над Курской областью, по четыре — над Рязанской и Ростовской областями, три — над Белгородской областью, два — над Ленинградской областью, а также по одному — над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и Московским регионом.