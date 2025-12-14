Ричмонд
ВСУ атаковали Крым: сбиты 32 беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — РИА Новости Крым. Всего в ночное время российские силы ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным МО РФ, средства ПВО только с 23.00 мск субботы до 7.00 мск воскресенья уничтожили 141 украинский беспилотник над российскими регионами.

«35 — над территорией Брянской области, 32 — над территорией Республики Крым, 22 —над территорией Краснодарского края, 15 — над территорией Тульской области, 13 — над территорией Калужской области, семь — над территорией Курской области, четыре — над территорией Рязанской области, четыре — над территорией Ростовской области, три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Смоленской области, один — над территорией Псковской области, один — над территорией Новгородской области и один — над территорией Московского региона», — говорится в сообщении.

По данным МО РФ, всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Массированная атака была отражена над Крымом и вечером в субботу. За три часа над полуостровом сбили 41 беспилотник, сообщили в Минобороны.