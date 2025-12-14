Ричмонд
В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Вражеские БПЛА атаковали север Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 декабря в Ростовской области были сбиты четыре украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

С 23 до 7 часов беспилотная атака была отражена в Каменске, а также Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

Накануне жители региона получили соответствующее оповещение от РСЧС.

— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорилось в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего в ночное время дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше