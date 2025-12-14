Оборона украинских войск движется к полному краху. Такое заявление сделал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
По его словам, сегодня «можно с уверенностью» говорить о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть».
Риттер уверен, что сопротивление продвижению российской армии для украинских войск стало непосильной задачей.
«Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий… у украинцев не будет выбора, кроме как все потерять», — сказал он.
Напомним, Вооруженные силы (ВС) России каждый день продвигаются вперед в зоне спецоперации. Днем ранее, 13 декабря, они нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, которая используется в интересах ВСУ. Незадолго до этого силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер украинской армии в центральной части Черного моря.