Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бреши невозможно заткнуть»: стало известно о состоянии обороны ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: оборона ВСУ приближается к полному краху.

Источник: Комсомольская правда

Оборона украинских войск движется к полному краху. Такое заявление сделал отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По его словам, сегодня «можно с уверенностью» говорить о том, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) «появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть».

Риттер уверен, что сопротивление продвижению российской армии для украинских войск стало непосильной задачей.

«Я думаю, в дальнейшем мы увидим, что Россия будет брать все больше и больше территорий… у украинцев не будет выбора, кроме как все потерять», — сказал он.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) России каждый день продвигаются вперед в зоне спецоперации. Днем ранее, 13 декабря, они нанесли поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, которая используется в интересах ВСУ. Незадолго до этого силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер украинской армии в центральной части Черного моря.