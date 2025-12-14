РИА: Бывшие украинские бойцы взяли в плен группу ВСУ под Новогродовкой

«В Новогродовке, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались. Ребята им рассказывали про подразделение», -поделился подробностями военный.