РИА: Бывшие украинские бойцы взяли в плен группу ВСУ под Новогродовкой

Часть пленных ВСУ решила вступить в освободительный батальон, который сражается против киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Бывшие украинские бойцы из батальона имени Максима Кривоноса, который они создали ради борьбы с представителями киевского режима, взяли в плен под Новогродовкой группу ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета дронов с позывным «Хантер».

«В Новогродовке, когда работали штурмовые группы, парни взяли ребят с ВСУ в плен. Понятно, сразу вывезти их не могли — какое-то время они находились вместе с нашими на позиции, в подвалах, в домах. Много общались. Ребята им рассказывали про подразделение», -поделился подробностями военный.

По словам «Хантера», недавно батальон пополнился. В него вступила часть солдат из плена. Они приняли такое решение после долгих разговоров и наблюдений за работой подразделения.

Ранее KP.RU сообщал, что граждан Украины начали готовить к смене правительства. Отмечается, что уже начался процесс смещения главаря киевского режима Владимира Зеленского. Однако некоторые украинцы уверены, что военная диктатура будет только больше развиваться в стране.