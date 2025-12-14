Ричмонд
+2°
ясно
Армия России блокировали остаткам ВСУ отход из Северска в ДНР

Войска российской группировки «Южная» установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск, отрезав пути отхода остаткам украинских подразделений из города. Об этом 14 декабря заявил офицер-разведчик группировки.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы», — сообщил офицер в беседе с «РИА Новости».

Уточняется, что украинская группировка в Славянске лишена возможности оказывать помощь отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ. Любое движение по контролируемой трассе немедленно пресекается огнем артиллерии и ударами БПЛА.

11 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин получил подробный доклад об освобождении Северска ВС РФ. В совещании участвовали начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.

По словам эксперта Алексея Ярошенко, население Северска долгие годы ожидало освобождения, и сейчас мирные жители празднуют возвращение под контроль РФ.

