Армия России блокировали остаткам ВСУ отход из Северска в ДНР

«Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы», — сообщил офицер в беседе с «РИА Новости».
Уточняется, что украинская группировка в Славянске лишена возможности оказывать помощь отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ. Любое движение по контролируемой трассе немедленно пресекается огнем артиллерии и ударами БПЛА.
11 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин получил подробный доклад об освобождении Северска ВС РФ. В совещании участвовали начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев и командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.
По словам эксперта Алексея Ярошенко, население Северска долгие годы ожидало освобождения, и сейчас мирные жители празднуют возвращение под контроль РФ.