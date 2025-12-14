Войска РФ отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска в ДНР

Войска группировки «Южная» Вооруженных сил (ВС) России установили огневой контроль над трассой Северск — Славянск, отрезав пути отхода из города остаткам подразделений украинской армии. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил офицер-разведчик группировки.
«Из-за огневого контроля основных трасс из Северска и сложившихся непогодных условий противник не может использовать грунтовые дороги для отступления, остатки малых украинских групп заблокированы», — сказал офицер в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске лишена возможности оказывать какую-либо помощь отступающим из-под Северска подразделениям украинской армии. Любое движение по контролируемой трассе быстро пресекается огнем артиллерии и ударами беспилотников.
Напомним, российские военные взяли под контроль Северск в четверг, 11 декабря. В настоящий момент продолжаются зачистка подвалов и разминирование жилых домов в городе. При этом, как отметил президент РФ Владимир Путин, данное ранее обещание освободить город Северск к 15 декабря 2025 года было успешно выполнено в срок.