Войска РФ отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска в ДНР

Напомним, российские военные взяли под контроль Северск в четверг, 11 декабря. В настоящий момент продолжаются зачистка подвалов и разминирование жилых домов в городе. При этом, как отметил президент РФ Владимир Путин, данное ранее обещание освободить город Северск к 15 декабря 2025 года было успешно выполнено в срок.