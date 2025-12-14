Сбитые в Волгоградской области беспилотники не попали в сводки МО РФ

Сбитые в Волгоградской области дроны в сводки не попали.
По данным министерства больше всего БПЛА уничтожено над Крымом — сначала 41, а после 11 ночи и до утра — еще 32. Над территорией Брянской области перехвачено 24 и 35 дронов. 22 — над Краснодарским краем.
18 беспилотников сбили над Тульской областью, по 14 — над Калужской и Курской, девять — над Белгородской, восемь — над Смоленской, пять — над Орловской, по четыре — над Рязанской и Ростовской.
Два БЛПА ликвидировали над Ленинградской областью, по одному — над Липецкой, Псковской, Новгородской и московским регионом.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше