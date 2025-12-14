Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитые в Волгоградской области беспилотники не попали в сводки МО РФ

Минобороны России сообщает о 235-ти украинских беспилотниках, сбитых над территорией страны с 20:00 субботы, 13 декабря, до утра воскресенья.

Источник: Михаил Грачев Telegram

Сбитые в Волгоградской области дроны в сводки не попали.

По данным министерства больше всего БПЛА уничтожено над Крымом — сначала 41, а после 11 ночи и до утра — еще 32. Над территорией Брянской области перехвачено 24 и 35 дронов. 22 — над Краснодарским краем.

18 беспилотников сбили над Тульской областью, по 14 — над Калужской и Курской, девять — над Белгородской, восемь — над Смоленской, пять — над Орловской, по четыре — над Рязанской и Ростовской.

Два БЛПА ликвидировали над Ленинградской областью, по одному — над Липецкой, Псковской, Новгородской и московским регионом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше