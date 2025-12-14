Ричмонд
22 украинских беспилотника сбиты за ночь над Краснодарским краем

Над территорией Кубани в течение прошедшей ночи российские ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как мы уже рассказывали, массированному удару БПЛА подвергся расположенный рядом со столицей региона Северский район Краснодарского края. Целю, судя по всему, был находящийся в полутора десятках километров от райцентра Афипский НПЗ. Этот крупный нефтеперерабатыващий завод постоянно подвергается нападению дронов ВСУ.

В результате из-за падения обломков БПЛА в поселке Афипский пострадали шести частных домов. В них были выбиты окна. Кроме того, на одном из участков вспыхнул пожар в огороде, а на другом загорелась хозяйственная постройка.

В Сети появились кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на поселок: на фотографии запечатлен сильный пожар в частном секторе.

Также, по данным Оперштаба края, произошел обрыв линии электропередач. Из-за этого в половине поселка наблюдаются перебои с электричеством.

В данный момент на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы.

А всего силы российских ПВО сбили за вечер и ночь 235 украинских БПЛА над регионами страны. Самое большое количество дронов — 35 единиц — военные перехватили в небе над Брянской областью, 32 — над Крымом.

