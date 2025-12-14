22 украинских беспилотника сбиты за ночь над Краснодарским краем

Как мы уже рассказывали, массированному удару БПЛА подвергся расположенный рядом со столицей региона Северский район Краснодарского края. Целю, судя по всему, был находящийся в полутора десятках километров от райцентра Афипский НПЗ. Этот крупный нефтеперерабатыващий завод постоянно подвергается нападению дронов ВСУ.
В результате из-за падения обломков БПЛА в поселке Афипский пострадали шести частных домов. В них были выбиты окна. Кроме того, на одном из участков вспыхнул пожар в огороде, а на другом загорелась хозяйственная постройка.
В Сети появились кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на поселок: на фотографии запечатлен сильный пожар в частном секторе.
Также, по данным Оперштаба края, произошел обрыв линии электропередач. Из-за этого в половине поселка наблюдаются перебои с электричеством.
В данный момент на месте происшествия продолжают работать оперативные и специальные службы.
А всего силы российских ПВО сбили за вечер и ночь 235 украинских БПЛА над регионами страны. Самое большое количество дронов — 35 единиц — военные перехватили в небе над Брянской областью, 32 — над Крымом.