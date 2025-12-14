Ричмонд
ВС РФ уничтожили командный пункт ГУР в Черниговской области

В результате массированного удара беспилотников в Черниговской области уничтожен командный пункт главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом 14 декабря сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«В результате массированного удара БПЛА уничтожен командный пункт ГУР минобороны Украины», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

По данным структур, удар был нанесен по объекту в районе села Жукля. Кроме того, со стороны украинских боевиков есть потери среди офицерского состава.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Отмечалось, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены.

