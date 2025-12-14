Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 450 военных

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 240 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Южная» — до 150, «Центр» — до 495, на направлении «Восток» — свыше 300 и «Днепр» — более 45 военнослужащих.