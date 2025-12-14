Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.