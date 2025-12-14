«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства.
Российские военные освободили Варваровку в Запорожской области
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ.