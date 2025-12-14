«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили склады горючего ВСУ
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили склады горючего ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.