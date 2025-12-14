Минобороны рассказало о ходе зачистки Димитрова и Гришино в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского ведомства.