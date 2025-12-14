На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник

«Дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
При этом, по словам губернатора, режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
