Ударные БПЛА группировки «Днепр» приблизились к пригородам Запорожья

«В данный момент основная задача — это изоляция фронта, нарушение логистических цепочек, полный контроль как обстановки на земле, так и в воздухе. Мы увеличиваем наши результаты, расстояние, качество связи, летаем в глубокий тыл, ведем разведку, нарушаем логистические цепочки противника. При хорошей видимости в сумерках уже видны пригороды Запорожья», — сказал «Кира».
