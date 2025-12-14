Ричмонд
Ударные БПЛА группировки «Днепр» приблизились к пригородам Запорожья

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ударные БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ приблизились к пригородам Запорожья, рассказал РИА Новости командир отделения ударных БПЛА с позывным «Кира».

Источник: © РИА Новости

«В данный момент основная задача — это изоляция фронта, нарушение логистических цепочек, полный контроль как обстановки на земле, так и в воздухе. Мы увеличиваем наши результаты, расстояние, качество связи, летаем в глубокий тыл, ведем разведку, нарушаем логистические цепочки противника. При хорошей видимости в сумерках уже видны пригороды Запорожья», — сказал «Кира».

