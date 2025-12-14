Число поврежденных домов от атаки БПЛА на Кубани выросло до 16

После ночной атаки беспилотников на Краснодарский край число поврежденных домов в поселке Афипском Северского района выросло до 16. При этом из жителей никто не пострадал, сообщает региональный оперштаб.
По данным местных властей, обломки сбитых дронов повредили окна, крыши и двери в большинстве пострадавших зданий. В одном из домов зафиксированы трещины на потолке. Комиссия по оценке ущерба завершила работу, и муниципальная администрация обещает оказать необходимую помощь жителям, для чего был проведен подворовой обход.
Помимо жилых домов, в результате падения фрагментов БПЛА были повреждены хозяйственная постройка и линия электропередачи. Электроснабжение в поселке полностью восстановлено. Также возник пожар в огороде одного из домовладений, который быстро ликвидировали.
Кроме того, произошло возгорание газовой трубы рядом с территорией Афипского НПЗ. Фрагменты дронов вызвали пожар за пределами завода, в районе контрольно-пропускного пункта, на площади 100 квадратных метров. Огонь потушили, жертв нет.
Согласно информации Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края в ночь на 14 декабря силы ПВО сбили 22 украинских беспилотника.